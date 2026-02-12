PISA - AEROPORTO: INTERCETTATI 2 MILIONI DI EURO NON DICHIARATI

Più passeggeri e, di conseguenza, più controlli sulla movimentazione di denaro. Oltre due milioni di euro non dichiarati sono stati intercettati nel 2025 dalla guardia di finanza e dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli all’aeroporto di Pisa. Sono state 194 le sanzioni amministrative, la somma pagata come oblazione diretta è stata di quasi 125mila euro mentre quella posta sotto sequestro è stata di poco superiore a 7mila euro. Intensa l’attività di controllo portata avanti lo scorso anno allo scalo pisano che ha visto aumentare dell’8 per cento i passeggeri con un traffico complessivo di 6 milioni di persone in partenza, in arrivo o in transito al Galilei. Regno Unito, Albania, Marocco, Francia, Spagna, Polonia e Germania le rotte più frequentate. Particolare attenzione è stata riservata ai viaggiatori recidivi in partenza per Albania e Marocco, viaggiatori cioè già autori negli ultimi cinque anni delle stesse violazioni in ambito valutario.

I controlli hanno riguardato anche il contrasto al traffico di droga: sequestrati poco più di due etti tra cocaina, hashish e marijuana. Infine il contrabbando: sequestrati 70 chili di tabacco per un totale di 355mila euro di sanzioni.