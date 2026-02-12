Più passeggeri e, di conseguenza, più controlli sulla movimentazione di denaro. Oltre due milioni di euro non dichiarati sono stati intercettati nel 2025 dalla guardia di finanza e dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli all’aeroporto di Pisa. Sono state 194 le sanzioni amministrative, la somma pagata come oblazione diretta è stata di quasi 125mila euro mentre quella posta sotto sequestro è stata di poco superiore a 7mila euro. Intensa l’attività di controllo portata avanti lo scorso anno allo scalo pisano che ha visto aumentare dell’8 per cento i passeggeri con un traffico complessivo di 6 milioni di persone in partenza, in arrivo o in transito al Galilei. Regno Unito, Albania, Marocco, Francia, Spagna, Polonia e Germania le rotte più frequentate. Particolare attenzione è stata riservata ai viaggiatori recidivi in partenza per Albania e Marocco, viaggiatori cioè già autori negli ultimi cinque anni delle stesse violazioni in ambito valutario.
I controlli hanno riguardato anche il contrasto al traffico di droga: sequestrati poco più di due etti tra cocaina, hashish e marijuana. Infine il contrabbando: sequestrati 70 chili di tabacco per un totale di 355mila euro di sanzioni.
PISA - AEROPORTO: INTERCETTATI 2 MILIONI DI EURO NON DICHIARATI
