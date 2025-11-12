Cronaca

LIVORNO - AGGREDISCE UN MEDICO E UN’INFERMIERA, 45ENNE DENUNCIATO

Ha spintonato un medico causandogli una contusione e aggredito verbalmente un’infermiera. E’ accaduto al pronto soccorso a Livorno. Un uomo di 45 anni intorno alle 10 di sera ha dato in escandescenze nella zona triage, probabilmente a causa di uso di sostanze alcoliche. Chiedeva di essere visitato senza attendere il suo turno. Dopo la violenza il personale sanitario ha dato l’allarme e il 45 enne è stata bloccato dalla polizia che lo ha fatto allontanare. Nei suoi confronti è stata sporta denuncia. Non è il primo episodio questo di violenza in ospedale. Nel giugno scorso una donna aveva schiaffeggiato una dottoressa. Secondo il prefetto di Livorno Giancarlo Dionisi però le aggressioni in ambito ospedaliero sono diminuite a seguito di un protocollo firmato a gennaio che prevede l’intervento urgente da parte delle forze dell’ordine per questi tipo di aggressione. Se ne contano un 50% in meno. Da adesso in poi un altro tassello sarà quello di sviluppare la rete di video sorveglianza.

