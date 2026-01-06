Cronaca

PRATO - AGGRESSIONI SUGLI AUTOBUS: E’ EMERGENZA

Claudio Vannacci
Claudio Vannacci
LIVE

Ancora due aggressioni, a distanza di poco più di 24 ore l’una dall’altra, sugli autobus di Autolinee Toscane nel Pratese. Episodi che si sommano a quelli che avevano chiuso l’anno facendo scattare l’emergenza. L’ultima della serie è avvenuta nella serata di ieri in piazza San Marco a Prato, dove un gruppo di ragazzi tra i 17 e i 20 anni ha preso di mira un autobus della linea 3+ fermo all’incrocio arrivando a spaccare con uan bottiglia la paratia del posto di guida. Fortunatamente l’autista è rimasto illeso. Il giorno precedente era successo invece a bordo della linea 212 in partenza dal parco Iqbal di Campi Bisenzio e diretta alla stazione Centrale a Prato. Un uomo ha iniziato a colpire con calci e pugni lo sportello di protezione dell’autista, mandando in frantumi il vetro e ferendo il dipendente di At
I sindacati continuano a chiedere con forza la convocazione di un tavolo sulla sicurezza e la definizione di un protocollo, sul modello di quello già adottato a Firenze, per tutelare l’incolumità di autisti e passeggeri.

Articoli correlati

LIVORNO - SCOPERTO E DENUNCIATO COMMERCIALISTA ABUSIVO

LUCCA - TRUFFA DEL FINTO COMMISSARIO, PENSIONATO PERDE...

FIRENZE - INCENDIO IN UN PADIGLIONE A SOLLICCIANO,...

FIRENZE - FIAMME SOTTO IL PONTE TRAMVIA, LINEA...

PRATO - Nuova scia di incendi dolosi a...

SAN VINCENZO - COLPO ALLA CASTAGNETO BANCA, PATTUGLIE...

LUCCA - Sequestrati 40 kg di botti illegali

PRATO - Commando armato fa irruzione in un...

FIRENZE - Fondi ad Hamas: difensore, ‘indimostrata la...

PISTOIA - DONNA MUORE PER MALORE DOPO INVESTIMENTO...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia