PRATO - AGGRESSIONI SUGLI AUTOBUS: E’ EMERGENZA

Ancora due aggressioni, a distanza di poco più di 24 ore l’una dall’altra, sugli autobus di Autolinee Toscane nel Pratese. Episodi che si sommano a quelli che avevano chiuso l’anno facendo scattare l’emergenza. L’ultima della serie è avvenuta nella serata di ieri in piazza San Marco a Prato, dove un gruppo di ragazzi tra i 17 e i 20 anni ha preso di mira un autobus della linea 3+ fermo all’incrocio arrivando a spaccare con uan bottiglia la paratia del posto di guida. Fortunatamente l’autista è rimasto illeso. Il giorno precedente era successo invece a bordo della linea 212 in partenza dal parco Iqbal di Campi Bisenzio e diretta alla stazione Centrale a Prato. Un uomo ha iniziato a colpire con calci e pugni lo sportello di protezione dell’autista, mandando in frantumi il vetro e ferendo il dipendente di At

I sindacati continuano a chiedere con forza la convocazione di un tavolo sulla sicurezza e la definizione di un protocollo, sul modello di quello già adottato a Firenze, per tutelare l’incolumità di autisti e passeggeri.