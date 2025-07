MASSA CARRARA - AMBULATORIO IN CASA: MEDICO DI NUOVO IN CARCERE

Nonostante la condanna a 4 anni, nonostante la sospensione dall’Ordine dei medici e nonostante, soprattutto, si trovasse agli arresti domiciliari con il divieto di comunicare con altre persone, ha continuato a ricevere pazienti e ad esercitare la professione. E’ questa la ragione che ha riportato in carcere il medico di 45 anni di Montignoso, in provincia di Massa Carrara, arrestato lo scorso gennaio per aver allestito in casa un ambulatorio e aver sottoposto a trattamenti estetici e di chirurgia plastica alcuni pazienti sottoposti anche ad anestesia in assenza dell’abilitazione da parte del professionista. La guardia di finanza, che aveva proceduto all’arresto lo scorso inverno, ha scoperto che l’attività continuava. Non solo: come già in passato, un paziente avrebbe avuto complicazioni in seguito ad un trattamento e sarebbe stato costretto a ricorrere alle cure dell’ospedale. Durante la perquisizione è emerso che il 45enne aveva messo in piedi uno studio medico nella casa dei genitori, a Massa, e che continuava a ricevere i pazienti. La misura cautelare è stata aggravata e si sono aperte le porte del carcere. Denunciata la compagna che avrebbe dato aiuto nel corso delle pratiche sanitarie.