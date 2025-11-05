Cronaca

PRATO - ANCORA UNA SPACCATA IN UN BAR DEL CENTRO

Claudio Vannacci
In pieno centro storico, il bar Il Botteghino di via Cairoli è stato preso di mira due volte in appena 48 ore. Nella notte, un ladro è tornato a colpire lo stesso locale: dopo aver sfondato la porta d’ingresso con un tombino, ha rubato il fondo cassa — circa 80 euro — e alcune bottiglie di superalcolici, per poi allontanarsi indisturbato.
“Siamo disperati – racconta il titolare, Raul Constantin – i danni sono ingenti: la porta distrutta, il cassetto della cassa danneggiato e la merce rubata. Solo ieri avevamo subito un altro furto, con la porta forzata e il fondo cassa portato via. Avevamo già fatto denuncia alla polizia”.
Le immagini delle telecamere di sorveglianza mostrano chiaramente il ladro: a volto scoperto, colpisce più volte la porta fino a sfondarla, entra nel locale, prende i contanti dal registratore e poi si dirige verso il frigorifero, da cui preleva alcune bottiglie di liquori che infila in una borsa prima di uscire con calma.

