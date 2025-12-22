PISA - BAMBINA AGGREDITA DA TRE CANI: SALVATA DA FINANZIERE

Cronaca

Ha letteralmente strappato dalla furia di tre Rottweiler una bambina di 11 anni. E’ successo in provincia di Pisa, a Cascina, località Musigliano. Se non fosse stato per l’intervento di un finanziere, forse la vicenda sarebbe finita in un altro modo per la vittima che si trovava vicino alla fermata dello scuolabus quando è stata aggredita dai tre cani di grossa taglia. Il militare, libero dal servizio, stava transitando in auto lungo la strada quando ha visto la scena e si è subito fermato a dare soccorso. I cani non erano soli ma con i due proprietari – un uomo e una donna – che invano hanno tentato di calmarli. Il finanziere, da solo e a mani nude, non ha esitato a intervenire riuscendo a sottrarre la bambina dall’accerchiamento, prendendola in braccio e portandola al sicuro dentro la macchina. La vittima appariva spaventata, irrigidita, con il giubbotto completamente lacerato e dolori su tutto il corpo. Il finanziere si è poi preoccupato di riaccompagnare a casa la bambina. Sono stati i familiari a trasportarla al pronto soccorso dove i medici hanno riscontrato vari morsi sulle gambe; la prognosi è di 21 giorni. I genitori hanno poi denunciato i proprietari per lesioni colpose. La procura di Pisa ha aperto un fascicolo. In corso accertamenti sui tre cani allo scopo di valutare il rischio e una eventuale diversa destinazione per garantire la sicurezza pubblica.

