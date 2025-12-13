Cronaca

CAMPI BISENZIO (FI) - CADAVERE DI UN 32ENNE TROVATO IN UNA CASSAPANCA

Nadia Tarantino
Nadia Tarantino
E’ stato trovato dentro una cassapanca, morto da giorni e per cause naturali secondo i primi accertamenti. Dramma a Sant’Angelo a Lecore, nel comune di Campi Bisenzio, dove oggi, in un’abitazione in via Nievo, è stato trovato il cadavere di un uomo di 32 anni. La scoperta è stata fatta dalla polizia municipale. La vittima viveva con la famiglia: la madre e due fratelli più grandi. Nessuno di loro, però, ha dato l’allarme e le indagini, coordinate dalla procura di Firenze, dovranno accertare chi ha chiuso il corpo del 32enne nella cassapanca e perché. Il decesso risalirebbe a diversi giorni fa e a mettere in moto la Municipale è stata una segnalazione. Già ieri gli agenti avevano bussato alla porta della famiglia e avevano trovato la donna in gravi condizioni di salute e per questo era stata portata all’ospedale. Stamani un nuovo accesso nell’abitazione e la tragica scoperta . Sul posto i carabinieri, i volontari della Misericordia e gli assessori del Comune. I fratelli della vittima sono stati interrogati. La procura ha disposto l’autopsia per stabilire data e cause del decesso ma al momento sembra escluso del tutto che possa trattarsi di morte violenta.

