PRATO - Cocaina e hashish in carcere, la centrale di stoccaggio in uno stabile della Caritas in uso ai detenuti in permesso premio

Era in via Pistoiese, in uno stabile di proprietà della Caritas diocesana in uso ai detenuti autorizzati ad uscire dal carcere in virtù dei permessi premio, la centrale di rifornimento e stoccaggio della droga che arrivava nelle celle della Dogaia. E’ quanto spiega la procura di Prato che sabato scorso ha notificato decine di avvisi di garanzia a detenuti e agenti della polizia penitenziaria e sequestrato, nel corso delle indagini, non solo cocaina e hashish ma anche telefonini di grandi e piccole dimensioni, smartwatch e schede sim nascosti in fori praticati nelle pareti e nei sanitari dei bagni.

Nello stabile, denominato Casa Jacques Fesch, dal nome di un detenuto francese che si convertì durante il periodo passato in carcere, sono state trovate e sequestrate, proprio su segnalazione della Caritas, quantità di cocaina e di hashish nel corso del controllo condotto da polizia, carabinieri e finanzieri. In particolare, nascosti dietro lo specchio del bagno, rinvenuti 23 grammi di cocaina e 17 di hashish, tutto diviso in dosi; altri 5 grammi di hashish sono stati invece trovati in cucina, nascosti dentro il forno. Secondo gli inquirenti, “la disponibilità di tale base logistica ha consentito ai detenuti in permesso di recuperare lo stupefacente per farlo successivamente entrare nella struttura carceraria, sfruttando l’assenza dei controlli all’ingresso e alimentando così il mercato dello spaccio dentro la Dogaia”. E ancora: “Le ridotte dimensioni dei quantitativi, la suddivisione in dosi pronte alla vendita, la disponibilità di un bilancino di precisione accreditano – dice la procura – la tesi che lo stabile fosse utilizzato come centro di raccolta, preparazione e smistamento della droga”. Viene anche spiegato che “i detenuti in permesso, che accedevano allo stabile, sono risultati allontanarsi in totale libertà anche in violazione dei limiti temporali imposti dal magistrato di sorveglianza”.

Quando i carabinieri sono entrati nello stabile hanno trovato e identificato due detenuti, uno dei quali, con precedenti per droga e in permesso premio che è poi riuscito a far perdere le proprie tracce.

Lo stabile si sviluppa su due piani e comprende sei stanze che vengono usate dai detenuti vicini al fine pena e che beneficiano dei permessi premio.