PRATO - Commando armato fa irruzione in un circolo e spara colpi al soffitto, ancora violenza a Prato

E' successo la scorsa notte nella zona del Macrolotto 1. Quattro gli uomini in azione armati di fucili e pistole. La procura ha aperto un'inchiesta. Indagini affidate ai carabinieri
Nadia Tarantino
Hanno fatto irruzione in quattro, armati di pistole e fucili, pronti a colpire un connazionale. Sono riusciti a dileguarsi prima dell’arrivo dei carabinieri i quattro cinesi che la notte di lunedì 29 dicembre, intorno alle 2.30, si sono presentati armati fino ai denti nel circolo ricreativo-culturale Destiny, in via dei Fossi, una delle strade principali del Macrolotto 1, periferia sud di Prato. Potrebbe essersi trattato di un gesto intimidatorio visto che il gruppo ha puntato le armi verso il soffitto esplodendo due colpi. Poi la fuga. La procura di Prato ha aperto un fascicolo per fare luce sull’episodio; al lavoro i carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale e i colleghi della stazione di Iolo. Si stanno cercando elementi utili a individuare gli autori del fatto e capire le ragioni dell’irruzione. Qualche spunto potrebbe arrivare dalle telecamere di sicurezza pubbliche e private. Che si sia trattato di un avvertimento, di una spedizione punitiva fallita o di altro, emerge nuovamente la violenza all’interno della comunità dopo i numerosi episodi degli ultimi tempi – dal rapimento a scopo di estorsione di un cinese agli incendi dolosi per citare i più recenti – che hanno fatto suonare forte il campanello d’allarme tra gli investigatori.

