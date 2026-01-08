FIRENZE - CRAC BANCA ETRURIA: IN APPELLO CONDANNATO EX PRESIDENTE

Due anni di reclusione (pena sospesa) a Lorenzo Rosi, ultimo ex presidente di Banca Etruria finito alla sbarra con l’accusa di bancarotta fraudolenta per i circa 400mila euro di liquidazione concessi all’ex direttore generale, Luca Bronchi. Il processo d’Appello, davanti ai giudici di Firenze, si è chiuso con la sentenza che ha ribaltato quella pronunciata dal tribunale di Arezzo che aveva assolto l’imputato. Non è stato l’unico rovesciamento operato dal giudizio di secondo grado: riformato, infatti, anche il verdetto dell’ex dirigente Federico Baiocchi Di Silvestri, prima assolto e ora condannato a 3 anni e 6 mesi. Ridotta da 6 anni a 5 anni e 2 mesi, invece, la pena a carico di Alberto Rigotti, ex consigliere della banca. Il processo di primo grado si era chiuso con 23 assoluzioni e una condanna. Un quadro che, dopo la sentenza pronunciata oggi dai giudici di Appello, porta il computo a 21 assoluzioni confermate e tre condanne.

Banca Etruria fu dichiarata insolvente nel 2015 e subito partirono le indagini e i procedimenti scaturiti nelle accuse di bancarotta fraudolenta e bancarotta semplice a carico dei vertici e dei funzionari. In particolare, a finire sotto la lente di ingrandimento, furono alcuni finanziamenti concessi ad imprese che non erano fornite – secondo il convincimento degli investigatori – di adeguate garanzie; operazioni che – l’ossatura dell’accusa – avevano provocato un dissesto delle casse dell’istituto. Una tesi che in primo grado non resse: si trattò, secondo il tribunale di Arezzo, di normale rischio di impresa.

La decisione dei giudici di Appello è stata accolta con favore dagli avvocati che assistono i risparmiatori i cui investimenti furono praticamente azzerati dal crac. Nel 2027 arriverà la decisione sul maxi risarcimento dopo l’azione di responsabilità promossa dal liquidatore della banca. Un passaggio che in molti hanno sperato di non dover affrontare ma ogni tentativo di trovare un accordo non è andato a buon fine.