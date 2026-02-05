PORCARI (LU) - DOLORE E LUTTO: UNA TRAGEDIA CHE SI RIPETE

Sconvolta dal dolore Porcari. La tragedia della famiglia uccisa dal monossido di carbonio non lascia indifferente nessuno. Non si parla d’altro nei bar, nelle botteghe, in piazza. Porcari si prepara al lutto. Tutti gli eventi in programma nel fine settimana sono stati annullati. Nessuna iniziativa sabato e nessuna festa di carnevale domenica. Domani sera veglia di preghiera nella chiesa di San Giusto. Anche l’amministrazione comunale manifesterà il suo abbraccio ideale e il cordoglio di tutta la comunità.

La tragedia di ieri sera ha portato indietro di 34 anni i ricordi: febbraio 1992, a Porcari il monossido di carbonio provocò la morte di una famiglia intera, anche quella composta da quattro persone.