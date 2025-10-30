Cronaca

LIVORNO - DUE CLANDESTINI SI LANCIANO DA UNA NAVE, AVVIATE LE RICERCHE

Rachele Campi
Rachele Campi
LIVE

E’ una storia che sa di disperazione, ma che potrebbe rivelare anche delle sorprese, quella che si è registrata in porto a Livorno questa mattina intorno alle 13. Due uomini sono stati trovati all’interno di un container appena prelevato dalla nave Stena Shipper, battente bandiera danese proveniente da Rades, Tunisia. Durante un controllo di routine, le guardie del terminal portuale all’attracco 22, si sono insospettiti vedendo un lucchetto rotto e una volta aperto il container a terra la scoperta di due marocchini, clandestini, senza documenti, in mezzo a dotazioni navali. Immediato il respingimento alla frontiera da parte della polizia che ha affidato i due uomini al comandante della Stena per riportarli in Tunisia. Accompagnati in una cabina, però hanno deciso di scappare lanciandosi dalla nave. Un volo di 20 metri che potrebbe essere costato loro la vita. Alcuni testimoni in porto riferiscono di aver visto uno dei due uomini essere travolto dalla nave ro ro Eco Napoli di Grimaldi che in quel momento stava attraversando il porto. Al momento non è riemerso nessun corpo, risultano perciò scomparsi. Attivate nell’immediato le ricerche con vedette della capitaneria di porto, dei vvf, sommozzatori, una barca di ormeggiatori e piloti e un elicottero della guardia costiera di Livorno che sta coordinando le operazioni.

