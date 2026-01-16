Cronaca

AREZZO - ESPLOSIONE IN EDIFICIO CONCLUSE OPERAZIONI: TRE FERITI DI CU

Maria Teresa Rabotti
Maria Teresa Rabotti
LIVE

Si è concluso all’alba l’intervento dei vigili del fuoco del comando di Arezzo e del distaccamento di Cortona, impegnati dalle 17:30 di ieri in località Il Matto, nel Comune di Arezzo, a seguito di un’esplosione che ha coinvolto una palazzina di due piani causandone il crollo parziale e lo sviluppo di un incendio. Tre i feriti di cui uno grave una donna di 76 anni che ha riportato ustioni ed è stata trasportata in codice rosso al Centro grandi ustionati di Cisanello a Pisa. Codice giallo per gli altri due feriti. I vigili del fuoco hanno lavorato fino a tarda sera di ieri per la ricerca tra le macerie di eventuali dispersi fortunatamente con esito negativo. In corso gli accertamenti per stabilire le cause che hanno prodotto l’esplosione.

Articoli correlati

FIRENZE - MORTE MAGHERINI: LA CORTE EUROPEA CONDANNA...

PRATO - GROSSO ALBERO CADE SU AUTO IN...

LUCCA - BONUS 110: TRUFFA DA 10 MILIONI...

MASSA - INVALIDITA’ CIVILI IN CAMBIO Di SOLDI:...

LIVORNO - ATTRAVERSA LA STRADA E VIENE TRAVOLTA,...

FIRENZE - OMICIDIO LUDWIG: ARRESTATI IL COMPAGNO E...

LIVORNO - SUGHERE, SCOPERTI CELLULARI TRASPORTATI CON DRONI...

PRATO - Irruzione con il coltello in un...

FIRENZE - GIOCO DELLE TRE CARTE: ALTRE DUE...

PRATO - Detenuto della Dogaia torturato e violentato...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia