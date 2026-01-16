AREZZO - ESPLOSIONE IN EDIFICIO CONCLUSE OPERAZIONI: TRE FERITI DI CU

Si è concluso all’alba l’intervento dei vigili del fuoco del comando di Arezzo e del distaccamento di Cortona, impegnati dalle 17:30 di ieri in località Il Matto, nel Comune di Arezzo, a seguito di un’esplosione che ha coinvolto una palazzina di due piani causandone il crollo parziale e lo sviluppo di un incendio. Tre i feriti di cui uno grave una donna di 76 anni che ha riportato ustioni ed è stata trasportata in codice rosso al Centro grandi ustionati di Cisanello a Pisa. Codice giallo per gli altri due feriti. I vigili del fuoco hanno lavorato fino a tarda sera di ieri per la ricerca tra le macerie di eventuali dispersi fortunatamente con esito negativo. In corso gli accertamenti per stabilire le cause che hanno prodotto l’esplosione.