BIBBIENA (AR) - ESPLOSO FURGONE TRASPORTAVA OSSIGENO: FERITI E EVACUATI

Prima l’incendio e poi una serie di esplosioni in rapida successione. Un inferno di fiamme e denso fumo divampato stamani, intorno alle 10, a Bibbiena, cuore del Casentino. Un furgone adibito al trasporto di bombole di ossigeno per scopi sanitari è andato a fuoco provocando lo scoppio dei recipienti. E’ successo in via Michelangelo, lungo la strada che porta a La Verna. Il bilancio è pesante: sei feriti, una palazzina evacuata con gli infissi del primo e del secondo piano letteralmente sventrati, tre auto parcheggiate distrutte. Alle squadre dei vigili del fuoco, immediatamente inviate dal comando provinciale di Arezzo, si sono aggiunte subito le ambulanze del 118; nel giro di pochissimo è stato attivato il sistema maxi emergenze della Asl Toscana sud est. Ustioni alle mani per il conducente del furgone, un 43enne di Arezzo, che ha tentato di intervenire con l’estintore, e per un vigile del fuoco che si è ferito durante le operazioni di spegnimento; entrambi sono finiti all’ospedale insieme a due donne e a due bambini che abitano nella palazzina coinvolta nell’incendio e che sono rimasti intossicati dal fumo della combustione.

Il fuoco ha rischiato di minacciare una scuola elementare molto vicina al punto in cui è scoppiato il rogo e questo è stato motivo di forte preoccupazione tra i soccorritori.

Grande concentrazione di forze dell’ordine e di unità della protezione civile regionale che hanno isolato l’area.

Gli uffici del Comune si sono anche mossi subito per trovare una sistemazione a due famiglie evacuate: entrambe trascorreranno i prossimi giorni in albergo.

Presto per parlare di cause all’origine dell’incendio che ha poi innescato le esplosioni delle bombole altamente infiammabili. La procura ha aperto un fascicolo. Gli accertamenti tecnici aiuteranno a ricostruire la dinamica dei fatti. Il conducente del furgone ha accostato quando si è reso conto che il mezzo stava andando a fuoco, certamente consapevole del grosso rischio rappresentato dal carico trasportato. Che infatti è esploso: almeno quattro gli scoppi uditi a grande distanza. Visibile per diverse ore la nube di fumo che si è alzata in cielo.