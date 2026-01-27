PISA - EVASIONE FISCALE: NEI GUAI DUE INFLUENCER ATTIVE SUI SOCIAL

Influencer molto note e attive sui social e in particolare su Onlyfans, la piattaforma famosa per i suoi contenuti osé riservati agli abbonati, ma completamente sconosciute al fisco nonostante gli ingenti ricavi che, secondo i calcoli della guardia di finanza, sarebbero arrivati a qualcosa come 800mila euro negli ultimi cinque anni. Le due influencer, una pisana di 30 anni e una bulgara di 46, sono state denunciate al termine di un’indagine condotta dai finanzieri di Pisa che hanno ricostruito il giro d’affari. Novantamila in tutto i follower che hanno pagato abbonamenti compresi tra 4 euro al mese e 54 all’anno – facendo finire le somme sui conti correnti e su carte prepagate. Tanti soldi che però non sono mai stati dichiarati al fisco e su cui, perciò, non sono mai state pagate le tasse. Le due influencer avevano adottato stratagemmi per nascondere gli introiti come, ad esempio, l’utilizzo di buoni regalo Amazon o altre forme di credito digitale che rendono difficile tracciare i flussi finanziari reali. Stratagemmi complessi che però non hanno fermato l’indagine della guardia di finanza di Pisa che è riuscita a ricostruire per filo e per segno il percorso di ogni singolo euro.