FIRENZE - FIAMME AL VIPER THEATRE: DOPPIO INCENDIO DISTRUGGE IL TETTO

Due incendi a distanza di poche ore al teatro Viper di Firenze. La prima chiamata ai vigili del fuoco ieri pomeriggio, intorno alle 18, poi un’altra alle 22. A prendere fuoco sarebbe stata inizialmente una porta esterna del locale di via Pistoiese e poi un nuovo incendio è partito dal tetto della storica discoteca. Immediato l’allarme dei cittadini che hanno allertato le forze dell’ordine. I vigili del fuoco sono rimasti al lavoro per l’intera nottata, fino alla mattinata di oggi. Inizialmente hanno effettuato delle aperture sulla copertura per accedere agli strati di coibentazione, un intervento particolarmente complesso essendo un tetto ventilato e successivamente sono stati ricavati dei varchi dal basso verso l’alto per consentire di erogare schiuma ed acqua. Al momento dell’incendio la discoteca era chiusa, nessun ferito ma danni ingenti al tetto della struttura. Chiusa durante l’operazione via Lombardia. In corso di accertamento le cause dell’incendio. IL locale, in un post su Facebook, ha ringraziato il personale dei vigili del fuoco e spiegato che parte del tetto è crollata causando danni ancora impossibili da quantificare. Marco Caciagli, direttore artistico del Viper Theatre, sottolinea che “il quadro è critico e la riapertura a breve è molto complicata. Le cause dell’incendio sono esterne al teatro. Tutto è partito nel pomeriggio ma dopo un primo intervento l’incendio sembrava spento. Verso le 18-18:30 siamo entrati nel locale, era intonso e in totale sicurezza. Poi verso le 20 si è sviluppato nuovamente. Il tetto, che è di nuova generazione, è totalmente coibentato ed è difficile spengerlo. Non fa fiamme ma si consuma piano piano”.