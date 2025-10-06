Cronaca

PRATO - Frode da 43 milioni di euro sull’importazione di auto di lusso: associazione criminale smantellata dalla guardia di finanza

Arrivate in Italia, le macchine venivano immatricolate senza il pagamento dell'Iva. I finanzieri di Prato, coordinati dalla procura europea, hanno eseguito il sequestro preventivo di soldi, terreni, abitazioni e conti correnti
Nadia Tarantino
Un frode quantificata in 43 milioni di euro è stata scoperta dalla guardia di finanza di Prato: al centro degli accertamenti, una presunta associazione criminale dedita alla vendita di auto di lusso di origine tedesca. Da quanto spiegato l’immatricolazione in Italia dei veicoli avveniva senza il pagamento dell’Iva.
La finanza, sotto il coordinamento della procura europea di Bologna, ha dato esecuzione a provvedimenti emessi dai tribunali di Ferrara e Trani: disposte misure cautelari reali sui capitali sociali di 8 società, 7 terreni, 3 immobili residenziali, un concessionario di auto, 41 vetture tra cui  Ferrari, Lamborghini e Porsche per un valore di mercato complessivo di circa 3 milioni e mezzo, ed su oltre 50 conti bancari con disponibilità liquide complessive, al momento, di un milione 200mila euro. Scattate inoltre perquisizioni in case, imprese e altri immobili nella disponibilità degli indagati.
L’inchiesta, si spiega in una nota, ha preso le mosse da un esposto presentato da un acquirente che lamentava difficoltà nel perfezionamento dell’immatricolazione di una vettura usata acquistata tramite un concessionario multimarca da un venditore tedesco. E’ poi emersa “l’esistenza di un sistema altamente organizzato di raccolta degli ordini di acquisto tramite concessionarie multimarca compiacenti, l’individuazione dei veicoli target presso grandi rivenditori di usato tedeschi e la definizione di pratiche di importazione tali da permettere l’immatricolazione in Italia dei veicoli senza il pagamento dell’Iva, ricorrendo all’interposizione di società di comodo estere, intestate a prestanome e flussi di falsa fatturazione. Inoltre, al fine di rendere ulteriormente difficoltosa la riconducibilità dello schema evasivo alle concessionarie coinvolte, gli indagati hanno posto in essere schemi di periodica cessazione e riapertura delle partite Iva impiegate per l’acquisto degli automezzi, senza tuttavia variare l’ubicazione degli showroom e l’insegna commerciale utilizzata, al fine di continuare a beneficiare della visibilità commerciale acquisita nel tempo”. L’esecuzione di sequestri e perquisizioni ha avuto il supporto delle fiamme gialle di Ferrara, Bologna, Andria, Trani, Molfetta e Crotone.

