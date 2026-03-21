LIVORNO - FURTO ALLA CARITAS DI LIVORNO. E’ IL SECONDO IN POCHI MESI

Hanno sfondato la porta della casa dell’ex parroco di Corea Don Matteo Gioia e rubato dall’emporio solidale della Caritas il fondo cassa, poi attrezzature da giardino come tagliaerba e taglia siepi. E’ Guido De Nicolais, direttore della Caritas di Livorno a fare il punto e il bilancio sull’incursione di ladri nel quartiere di Corea. E’ il secondo furto in due mesi nella struttura che aiuta i più poveri della città.