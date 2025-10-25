Cronaca

LIVORNO - FURTO IN APPARTAMENTO. LADRI PORTANO VIA 1 KG DI ORO

A Livorno è caccia ai ladri. Una o più persone si sono introdotte in un appartamento nel quartiere delle Sorgenti. Al momento dell’intrusione nessuno era in casa. La cassaforte è stata aperta con una mola, un flessibile o uno strumento simile. I malviventi hanno portato via un ricco bottino in gioielli, stimato in circa 1 kg di oro. Il valore potrebbe raggiungere i 50 mila, più qualche centinaio di euro in contanti. La padrona di casa, tornando nell’appartamento, si è trovata di fronte al fatto compiuto e ha dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra Volante dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della polizia di Stato livornese che hanno effettuato il sopralluogo sentendo la proprietaria dell’appartamento. Le indagini sono in corso e resta da chiarire come il ladro o i ladri si siano introdotti all’interno dell’appartamento, considerando che il portone d’ingresso non presenterebbe segni d’effrazione.

