LIVORNO - GAZA, SECONDO TAVOLO IN PREFETTURA PER LA SLNC SEVERN

Ancora nessuna certezza sull’attracco nel porto di Livorno della Slnc severn, la nave americana carica di cater pillar e materiale per la logistica statunitense diretta alla base Camp Darby. Un attracco che ha mobilitato la prefettura. L’USB che ieri ha manifestato per a Gaza continua il suo presidio in porto al molo Italia dove dovrebbe attraccare il cargo commerciale. “Non vogliamo che questa nave simbolo di guerra faccia scalo a Livorno.” Ha ribadito più volte l’Unione sindacale di base. Ma trovare un altro porto con così poco preavviso non è semplice. Il prefetto di Livorno in contatto con la base americana sta cercando una soluzione ed ha convocato in serata l un secondo tavolo con istituzioni e sindacati. Una volta terminato si saprà se l’usb vorrà fare marcia indietro e liberare la banchina o continuare a manifestare in caso di arrivo della nave.