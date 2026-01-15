PRATO - GROSSO ALBERO CADE SU AUTO IN TRANSITO: UN FERITO

Tragedia sfiorata poco prima delle 8.30 di stamani, 15 gennaio, per la caduta di un grosso albero che si è abbattuto su via Roma, poco dopo l’intersezione con via Roncioni, in direzione della chiesa del Soccorso. L’albero, che si trovava all’interno di un giardino privato, ha colpito in pieno un’auto che stava transitando. A bordo un 30enne che stava andando al lavoro. Il giovane, per fortuna, non ha riportato gravi conseguenza: è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasferito in ospedale per le cure del caso. Coinvolti anche altri mezzi che erano parcheggiati in strada. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per rimuovere la pianta e la polizia locale che ha dovuto chiudere al transito il tratto di via Roma interessato, con tutta la viabilità che è stata dirottata su via Zarini. Le conseguenze sono state molto pensanti, anche in considerazione dell’orario di punta, con il traffico in tilt nell’intera zona.

Il primo a prestare soccorso un passante che immediatamente ha estratto il ferito dalla macchina, sul posto è arrivata anche la madre del 30enne. “Stava andando a lavorare – racconta – e improvvisamente quando è passato l’albero lo ha colpito. Per fortuna non è grave, ha un forte dolore alla schiena. Direi che è un miracolato, quando ho visto la macchina ho temuto il peggio”.

In via Roma sono arrivate anche alcune pattuglie della polizia locale. “E’ stato avvertito un grosso boato- spiega Marco Maccioni comandante della polizia locale- direi che si può parlare di tragedia sfiorata. L’albero ha un peso di 20 tonnellate, la macchina è stata colpita con la chioma e quindi l’impatto è stato meno forte. Abbiamo chiamato anche i tecnici di Consiag per fare un’analisi dello stato di salute della pianta, inoltre è arrivato un mezzo speciale per consentire di rimuovere l’albero dalla strada. L’operazione però sarà lunga. Probabilmente la strada sarà riaperta nel primo pomeriggio”.