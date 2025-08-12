PRATO - Il killer delle escort potrebbe aver ucciso ancora: accertamenti degli inquirenti su giovani di cui si sono perse le tracce

Si allargherebbero ad altre due donne scomparse le indagini sul killer delle escort Vasile Frumuzache. La guardia giurata ha confessato i delitti di due giovani concittadine rumene: Ana Maria Andrei e Maria Denisa Adas, quest’ultima uccisa a Prato e i cui resti sono stati ritrovati nel giugno scorso in un campo a ridosso del casolare di Montecatini Terme, insieme a quelli dell’altra vittima. Per gli investigatori Frumuzache potrebbe aver ucciso altre donne. A riportare la notizia il quotidiano La Repubblica. Gli investigatori si stanno concentrando, da mesi, su altre escort delle quali nessuno ha più avuto notizie. Un sospetto nato fin dai primi interrogatori e dalle prime confessioni dell’uomo, dal passato travagliato sposato e padre di tre figli, che ha spinto gli inquirenti a setacciare denunce e segnalazioni di scomparsa mantenendo però il massimo riserbo. Il profilo psicologico di Frumuzache sarebbe, secondo i carabinieri del Reparto analisi criminologiche, quello di un killer seriale. Ossessioni e istinti omicidi che avrebbe avuto anche ragazzo, in Sicilia dove ha vissuto per un periodo di tempo e non solo. Coincidenze tra le vittime che fanno pensare ad una sorta di macabro rituale, pianificato ed organizzato. Mentre la guardia giurata continua a negare di aver commesso altri omicidi, nell’interrogatorio dello scorso 19 giugno ha però confermato di aver decapitato Denisa nel giardino di casa con una katana, e non nel residence di via Ferrucci, come ribadito inizialmente e di averle dato fuoco nello stesso posto. Nessuna conferma, infine, riporta sempre il quotidiano, alle prime ipotesi sulla vertebra ritrovata nello stesso terreno nel corso delle perquisizioni dei carabinieri, risultata di origine animale.