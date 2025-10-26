PRATO - IN FIN DI VITA IN STRADA: SI INDAGA PER TENTATO OMICIDIO

E’ in fin di vita e i medici dell’ospedale di Prato stanno facendo il possibile per salvarlo mentre la procura indaga per tentato omicidio. Un uomo di circa trent’anni, forse di origine nordafricana, è stato trovato all’alba di oggi alla periferia nord di Prato con vaste e profonde ferite al volto e alla testa. Accanto e addosso né documenti né altri effetti personali utili all’identificazione, solo un telefonino bloccato. A segnalare la presenza di un corpo abbandonato in seguito ad un incidente stradale all’incrocio tra via Medaglie d’Oro e via Pagli è stata una telefonata ai carabinieri. Una pattuglia è arrivata sul posto insieme ad un’ambulanza del 118 che ha trasportato immediatamente la vittima all’ospedale viste le ferite gravissime. Dell’incidente, però, non è stata trovata traccia e da qui la decisione della procura di aprire un fascicolo per tentato omicidio. Le indagini sono serrate e spaziano a 360 gradi: acquisite le immagini delle telecamere di sicurezza installate nella zona che non è distante dai giardini che si estendono tra via Liliana Rossi e la zona dei Ciliani dove lo scorso maggio fu ucciso un pregiudicato albanese al culmine di una lite tra connazionali.

Le telecamere di sicurezza potrebbero aver ripreso persone e veicoli riconducibili al ferimento della vittima che è ricoverata in rianimazione, in condizioni disperate.