FIRENZE - INCENDI NELLA NOTTE: DISTRUTTE BARACCHE E AUTO

Doppio intervento dei vigili del fuoco la notte scorsa per due incendi scoppiati il primo a Firenze in via San Piero a Quaracchi, periferia ovest, in una proprietà privata, il secondo a qualche chilometro di distanza, in via del Paradiso a Campi Bisenzio.

I vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento Ovest, con rinforzi anche da Prato, sono stati chiamati poco prima delle 22.30 a Quaracchi, in una strada bianca che costeggia il Fosso Macinante, per un incendio all’interno di una proprietà. Il rogo, ben visibile anche a chilometri di distanza, ha coinvolto automezzi, baracche, camion, svariate cassette di plastica e rifiuti di diverso tipo. Sul posto hanno operato per molte ore 3 squadre dei vigili del fuoco con il supporto di 3 autobotti, un carro aria, e una kilolitrica con 25.000 litri di acqua arrivata dalla sede aeroportuale. Impegnativo l’intervento a causa del propagarsi del rogo su più fronti. Sul posto anche un’ambulanza a scopo preventivo e la polizia.

Successivamente una squadra di vigili del fuoco impegnata in supporto all’incendio in Via San Piero a Quaracchi è stata inviata sull’altro incendio, scoppiato a Campi Bisenzio dove in via del Paradiso le fiamme hanno attaccato e distrutto un camper e 8 auto posteggiate in strada. Nessun ferito. Sul posto anche i carabinieri che stanno compiendo accertamenti. L’ipotesi più accreditata al momento è quella dell’incendio doloso.