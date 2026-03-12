PONTEDERA - INCENDIO IN APPARTAMENTO: UN MORTO E 13 INTOSSICATI

Una donna è morta questa mattina all’interno del suo appartamento a Pontedera. Le fiamme sono divampate intorno alle 8, immediato l’arrivo dei vigili del fuoco che una volta spente hanno constatato il decesso dell’86enne. Il fumo ha invaso le scale ed è salito ai piani. Il bilancio è quello di 13 persone intossicate trasportate ai pronto soccorso di Pontedera, Pisa e Livorno. Decine le ambulanze messe a disposizione per i cittadini che abitano nel condominio di via Sacco e Vanzetti al civico 9. 141 sono le persone evacuate. qualcuno, racconta un testimone, colto dal panico voleva tentare un gesto estremo. Ancora nessuna notizia cosa possa aver scatenato l’incendio. I vigili del fuoco valutano l’agibilità dello stabile. Intanto il comune di Pontedera ha allestito un punto emergenza per chi non potrà rientrare a casa.