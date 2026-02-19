Cronaca

AGLIANA (PT) - INDAGINI DEI CARABINIERI SU PRESUNTA VIOLENZA SU MINORE

Patrizio Ceccarelli
I Carabinieri del Comando Provinciale di Pistoia hanno avviato indagini serrate in merito a una presunta violenza sessuale denunciata ai danni di un minorenne. Il fatto sarebbe avvenuto nella serata di martedì nei pressi del parco Pertini di Agliana. A sporgere denuncia presso la stazione locale dell’Arma sono stati i familiari della vittima immediatamente dopo l’accaduto. Sull’inchiesta vige il più stretto riserbo degli inquirenti, impegnati a verificare la dinamica dei fatti e a identificare il presunto aggressore.

