PISTOIA - KILLER DELLE ESCORT, PM PISTOIA CHIEDE PROCESSO IMMEDIATO

La Procura di Pistoia ha chiesto il giudizio immediato per Vasile Frumuzache, la guardia giurata di 32 anni che ha confessato l’omicidio di Ana Maria Andrei, la 27enne romena scomparsa nell’estate del 2024. L’uomo, originario della Romania e residente a Monsummano, era già indagato per l’omicidio di Maria Denisa Adas, 30enne uccisa a Prato a maggio. L’auto di Ana Maria Andrei era stata trovata proprio a casa di Frumuzache durante la perquisizione per il caso di Denisa. I resti di entrambe le donne sono stati poi rinvenuti in un campo a Montecatini. Anche le indagini sull’omicidio di Maria Denisa Adas, condotte dalla Procura di Prato, sono state chiuse. Per questo delitto, la Procura ipotizza che Frumuzache abbia agito in concorso con altre persone, uccidendo la donna per non subire un ricatto di 10.000 euro. Al contrario, la Procura di Pistoia esclude la presenza di complici nell’omicidio di Ana Maria Andrei. Il movente per l’uccisione di quest’ultima sarebbe riconducibile a futili e abietti motivi.

