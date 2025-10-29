FIRENZE - LAUREE FASULLE: STOP A 41 NUTRIZIONISTI ABUSIVI

Svolgevano la professione di nutrizionisti e somministravano piani alimentari personalizzati oltre a prescrivere integratori, proteine, aminoacidi e in qualche caso anche sostanze dopanti. Erano convinti di poterlo fare grazie alla laurea in Scienze dell’alimentazione e della nutrizione umana conseguita in strutture di Empoli e Montespertoli collegate ad un ateneo svizzero e solo dopo l’inchiesta della procura di Firenze hanno saputo che quel titolo di studio non ha valore legale in Italia. Quarantuno i titoli accademici e cinque gli studi professionali sequestrati dalla guardia di finanza di Empoli da nord a sud. Duecento i finanzieri impegnati in tutta Italia che sono riusciti a risalire anche a diversi portali web ora oscurati per evitare ulteriori prescrizioni di sostanze potenzialmente pericolose per la salute. Le strutture pseudo-universitarie sono state ricondotte ad un imprenditore toscano, ora indagato. A far scattare le indagini è stato il monitoraggio di alcuni canali social gestiti da persone risultate esercitare abusivamente la professione di nutrizionista presso studi medici, palestre o dalle proprie abitazioni.