LIVORNO - MAXI OPERAZIONE ANTIDROGA IN PIAZZA GARIBALDI

Si accende un faro su Piazza Garibaldi, futura zona rossa. I Carabinieri del Comando Provinciale di Livorno hanno scoperto 15 persone ritenute responsabili di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.  Tra i numerosi indagati del blitz antidroga stamani a Livorno, come spiegano i carabinieri, c’è coinvolto anche Hamza Hamed, 36 anni della Tunisia, già indagato per l’omicidio del giovane Danny Magina del 22 agosto 2022 che morì venendo giù dal quarto piano di una casa popolare in città. Ulteriori 38 soggetti sono destinatari di decreto di perquisizione per i medesimi reati e, per 22 di questi, risultati irregolari sul territorio nazionale e non destinatari di misura cautelare, è stata avviata la procedura per l’espulsione. Il provvedimento è stato emesso a seguito di un’indagine, denominata “Garibaldi”, che ha riguardato la zona dell’omonima piazza labronica, condotta con attività di osservazione (anche tramite sistemi di videosorveglianza), pedinamento e controllo, ed ha avuto come obiettivo quello di disarticolare una piazza di spaccio operante 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

