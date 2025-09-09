FIRENZE - MERCE GRIFFATA MA CONTRAFFATTA: BLITZ DELLA FINANZA

Borse, cinture, portafogli e altri accessori di pelletteria: in tutto 5mila pezzi, tutti contraffatti, sequestrati dalla guardia di finanza di Firenze in un capannone alla periferia della città. I militari hanno individuato, dopo un’attività di osservazione e controllo mirato, un sito logistico-produttivo riconducibile ad un cinese. All’interno un vasto stock di merce griffata con il logo di una famosissima casa di moda francese. Sequestrata la merce e sequestrate le macchine utilizzate per le lavorazioni. Il responsabile è stato denunciato e ora le indagini sono concentrate a ricostruire la filiera della distribuzione e i relativi flussi finanziari. Da tempo la guardia di finanza ha intensificato i controlli sulla contraffazione, fenomeno per nulla marginale bensì sistemico che produce danni enormi all’economia, con effetti diretti sulla competitività e con riflessi sui consumatori trattandosi di articoli potenzialmente nocivi per la salute in quanto prodotti con materiali non tracciati.