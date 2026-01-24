LIVORNO - OPERAIO MORTO SUL LAVORO, APERTA UN’INCHIESTA

Stava scaricando un bancale di tegole grazie ad un braccio meccanico che stava manovrando, poi le urla dei colleghi. Il corpo di Federico Ricci orma privo di vita. Schiacciato probabilmente dalla stessa gru che lo avrebbe colpito alla testa. E’ ciò che è accaduto ieri mattina in via Piombanti a Livorno. Una morte bianca che va ad aggiungersi nel livornese alle 6 vittime registrate in 11 mesi del 2025. Le indagini sono in corso. Il mezzo su cui operava è stato sequestrato così come il piazzale. Sul corpo verrà eseguita l’autopsia. Il cinquantenne originario di Ponsacco, lavorava da pochi mesi alla Big Mat Casarosa di Navacchio, e si trovava a Livorno per scaricare bancali di tegole alla ditta Ardenza nel quartiere di Shangai. Tanti i messaggi di cordoglio dalla regione toscana e da comune di Livorno. La sigla sindacale della Cgil in una nota commenta così “Pretendiamo controlli reali e capillari, investimenti immediati sulla prevenzione, formazione vera, rispetto rigoroso delle norme e un rafforzamento concreto degli organi di vigilanza. Non accetteremo più ritardi, scaricabarile o dichiarazioni di circostanza”.