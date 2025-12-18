MILANO - OPERAZIONE ANTITERRORISMO: COINVOLTA LA ZONA DI PISTOIA

Sfiora la Toscana e in particolare la zona della Valdinievole, in provincia di Pistoia, l’inchiesta della sezione antiterrorismo della procura di Milano che ha smantellato un’organizzazione con radici in Turchia. Quattro i cittadini turchi arrestati per banda armata con finalità di terrorismo, associazione per delinquere aggravata dalla transnazionalità, traffico internazionale di armi e drog, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, omicidi, stragi, riciclaggio, falsificazione di documenti di identità. Gli arresti sono il frutto di indagini complesse che hanno a lungo impegnato le sezioni investigative delle centrali operative della polizia di Milano, Como e Roma e che, nel tempo, hanno già portato ad altri 19 arresti di uomini di nazionalità turca stabilmente in Italia o con un radicamento forte. A capo dell’organizzazione un turco sottoposto al carcere duro per aver diretto e compiuto numerosi attentati in Turchia, Germania e in altri Paesi europei. Obiettivo degli arrestati – secondo gli investigatori – “destabilizzare gli assetti dello Stato turco e creare allarme sociale in Europa”. Gli arresti di oggi sono stati eseguiti con il supporto di diverse squadre mobili tra cui quella di Pistoia e con il Reparto prevenzione crimine della Toscana. Numerose le perquisizioni nella Valdinievole.