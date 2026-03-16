GROSSETO - PERITO AGRARIO ABUSIVO ED EVASORE TOTALE: INDAGINE GDF

Tra il 2019 e il 2024 ha esercitato l’attività di consulenza agraria senza però mai presentare la dichiarazione dei redditi: sei anni di evasione totale delle tasse. Non solo: anche esercizio della professione nonostante sospeso dall’ordine di appartenenza. E’ quanto accertato dalla guardia di finanza di Grosseto che ha denunciato un perito agrario. Il professionista è finito nel mirino degli inquirenti durante un’altra indagine su un sistema di falsi contratti di affitto per consentire a cittadini stranieri, per la maggior parte del Bangladesh, di ottenere il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. E in quella indagine era emerso che il perito agrario si occupava di fare da intermediario per la registrazione dei contratti di affitto all’Agenzia delle entrate. Gli ulteriori accertamenti hanno portato alla scoperta del professionista quale evasore totale. Negli anni avrebbe omesso di dichiarare redditi per 600mila euro con una evasione di 220mila euro di Irpef e di 115mila euro di Iva. Il suo nome è stato segnalato all’Agenzia delle entrate che avvierà le procedure di recupero di quanto non pagato fino a ora e all’autorità giudiziaria con l’accusa di esercizio abusivo della professione.