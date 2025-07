SCANDICCI - ROGO IN FABBRICA: OPERAZIONI SPEGNIMENTO FINO A NOTTE FONDA

Sono andate avanti fino a sera inoltrata le operazioni di spegnimento del vasto incendio divampato ieri in una fabbrica di metalli a Scandicci, in via del Botteghino. Squadre dei vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Firenze ovest, Calenzano e Empoli e della sede centrale hanno lavorato a lungo prima di avere la meglio sulle fiamme che hanno distrutto l’interno del capannone. I soccorritori hanno divelto le porte per accedere dentro la fabbrica e hanno utilizzato liquido schiumogeno in quantità per soffocare il fuoco. Altre squadre di rinforzo sono arrivate in via del Botteghino e sono entrate all’interno dell’azienda passando da altri ingressi per operare in più punti contemporaneamente e scongiurare che l’incendio si propagasse ulteriormente. E’ stato necessario anche far intervenire tre autobotti per l’approvvigionamento idrico, un carro aria e il Nucleo dei vigili del fuoco specializzato in nucleare, biologico, chimico e radiologico per coordinare le operazioni di spegnimento. La bonifica si è protratta fino alla notte. Carabinieri al lavoro per accertare le cause che hanno originato le fiamme.