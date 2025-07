MONTEMURLO (PO) - ROGO NELLA NOTTE NELLA ZONA INDUSTRIALE

E’ stata una notte di fuoco e di paura quella vissuta nella zona industriale di Bagnolo, nel comune di Montemurlo a Prato. Ed è di probabile natura dolosa il vasto incendio che ha tenuto impegnati per ore i vigili del fuoco di Prato, con rinforzi arrivati da tutta la Toscana. Il rogo ha completamente distrutto tre ditte: una di logistica, la Verrilli, di proprietà italiana e dalla quale si è originato il rogo; una tessile, Bartolini Lane, e una specializzata in allestimenti di stand e scaffalature, Archetipo. I tre capannoni sono andati completamente distrutti con danni ingentissimi. Basti pensare che in quello della Bartolini Lane era stipata merce per un valore di qualche milione di euro, pronta per essere spedita martedì prossimo. Coinvolti in maniera minore anche un deposito di materiale per stamperia e un deposito di stracci, mentre è stato evacuato l’unico residente in un appartamento che si trova sopra il magazzino della Archetipo.

L’incendio è sotto controllo anche se le operazioni di bonifica sono proseguite per tutto il giorno. Intanto la squadra di polizia giudiziaria dei vigili del fuoco ha già iniziato a fare i rilievi, concentrandosi in particolare sul piazzale esterno della ditta di logistica da cui sarebbe partito il rogo. Il sospetto è che l’incendio possa essere di natura dolosa con un innesco collocato vicino ad alcuni pancali in legno accatastati fuori dal capannone. Presenti sul posto anche i carabinieri della Tenenza e gli agenti della polizia municipale di Montemurlo oltre ai mezzi del 118 inviati per precauzione.

La procura di Prato ha aperto un fascicolo d’inchiesta con l’ipotesi di reato di incendio doloso.