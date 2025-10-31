Cronaca

SCANDICCI (FI) - TENTATO OMICIDIO SVENTATO DA TELEFONATA AL 112

Nadia Tarantino
Un riconoscimento è stato consegnato dal Comune di Scandicci a Leonardo Pallai, l’uomo che lo scorso 20 ottobre segnalò al 112 la presenza sospetta di un furgone in una zona isolata. In quel furgone, i carabinieri trovarono una donna segregata e arrestarono l’ex compagno per tentato omicidio. Riconoscimenti anche ai militari intervenuti

