Cronaca

MONTEMURLO (PO) - TRAVOLTO DA DUE AUTO: MUORE 42ENNE

Nadia Tarantino
Nadia Tarantino
LIVE

E’ stato travolto da due auto mentre camminava lungo via Berlinguer, strada ad alto scorrimento che collega Prato a Montemurlo. La vittima è un uomo di 42 anni, residente a Quarrata. La tragedia è avvenuta all’alba di oggi. Per il 42enne non c’è stato niente da fare: troppo gravi le lesioni provocate dal doppio impatto. I conducenti delle macchine si sono fermati e hanno immediatamente dato l’allarme ma l’uomo è praticamente morto sul colpo. E’ stato investito dopo aver avuto un incidente con la propria macchina e per questo era a piedi sulla strada che, nel tratto montemurlese, incrocia quella che va verso Quarrata. I carabinieri, intervenuti sul posto, hanno accertato che il 42enne, soccorso dal 118, aveva rifiutato il trasferimento all’ospedale di Prato incamminandosi a piedi con l’intenzione evidente di fare ritorno a casa nonostante i diversi chilometri di distanza. Lungo il tragitto è stato però investito da una prima macchina e poi da un’altra. Per lui non c’è stato scampo. Inutile ogni tentativo di rianimazione praticato dai sanitari dell’ambulanza subito arrivata sul posto.

Articoli correlati

LIVORNO - FURTO ALLA CARITAS DI LIVORNO. E’...

PRATO - SFRUTTAMENTO LAVORO, INDAGATA UN’INTERA FAMIGLIA

GROSSETO - PERITO AGRARIO ABUSIVO ED EVASORE TOTALE:...

PRATO - BAMBINA DI 5 ANNI INVESTITA: E’...

PONTEDERA - ANZIANA MORTA IN INCENDIO, SI CERCANO...

PONTEDERA - INCENDIO IN APPARTAMENTO: UN MORTO E...

FIRENZE - INCENDIO PARCHEGGIO PIAZZA ALBERTI: LE TESTIMONIANZE

PESCIA (PT) - PERDITA GPL, ESPLODE UNA CASA:...

SIENA - ROSSI: “LE PERIZIE NON LASCIANO DUBBI,...

PRATO - DROGA LANCIATA NEL CARCERE: DETENUTI ASSALTANO...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia