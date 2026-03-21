MONTEMURLO (PO) - TRAVOLTO DA DUE AUTO: MUORE 42ENNE

E’ stato travolto da due auto mentre camminava lungo via Berlinguer, strada ad alto scorrimento che collega Prato a Montemurlo. La vittima è un uomo di 42 anni, residente a Quarrata. La tragedia è avvenuta all’alba di oggi. Per il 42enne non c’è stato niente da fare: troppo gravi le lesioni provocate dal doppio impatto. I conducenti delle macchine si sono fermati e hanno immediatamente dato l’allarme ma l’uomo è praticamente morto sul colpo. E’ stato investito dopo aver avuto un incidente con la propria macchina e per questo era a piedi sulla strada che, nel tratto montemurlese, incrocia quella che va verso Quarrata. I carabinieri, intervenuti sul posto, hanno accertato che il 42enne, soccorso dal 118, aveva rifiutato il trasferimento all’ospedale di Prato incamminandosi a piedi con l’intenzione evidente di fare ritorno a casa nonostante i diversi chilometri di distanza. Lungo il tragitto è stato però investito da una prima macchina e poi da un’altra. Per lui non c’è stato scampo. Inutile ogni tentativo di rianimazione praticato dai sanitari dell’ambulanza subito arrivata sul posto.