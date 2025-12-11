Cronaca

FIRENZE - TRUFFA MILIONARIA AI DANNI DI OPERA SANTA MARIA DEL FIORE

Nadia Tarantino
Una truffa informatica da 30 milioni di euro con diverse vittime tra le quali l’Opera Santa Maria del Fiore, onlus che gestisce la cattedrale di Firenze, il campanile di Giotto e il battistero di San Giovanni. E’ quanto ha scoperto la procura di Brescia dopo le prime denunce arrivate a cavallo tra il 2024 e il 2025. Il sodalizio, composto da nove tra italiani, cinesi, albanesi e nigeriani, è stato smantellato oggi dalla Squadra mobile della città lombarda che ha notificato le ordinanze di custodia cautelare e i decreti di perquisizione in diverse città tra le quali Prato, Milano, Lodi, Rieti e Vicenza. Gli investigatori hanno ricostruito la truffa realizzata attraverso la cosiddetta ‘compromissione del sistema aziendale’ che consiste nel simulare la ricezione di e-mail da parte di soggetti fidati, in questo caso fornitori, e di mettere in moto operazioni finanziarie, pagamenti e trasferimento di denaro. L’Opera Santa Maria del Fiore, indotta ad effettuare bonifici di pagamento per lavori di restauro e conservazione al Complesso Eugeniano di Firenze assegnati ad una impresa privata, ha subito un danno di circa un milione e mezzo di euro. In pratica, la onlus, come altri soggetti, ha pagato credendo di transitare le somme sul fornitore di turno. La denuncia è stata presentata nel 2024, appena scoperta la truffa informatica. Ma che fine facevano i soldi confluiti in realtà su conti esteri accesi in mezza Europa ma anche in Cina e in Africa? L’inchiesta della procura di Brescia ha trovato risposta in un vasto giro di fatture per operazioni inesistenti, riciclaggio e autoriciclaggio gestito da due fratelli italiani che si occupavano di mettere in collegamento le società cartiere con chi materialmente maneggiava i contanti dopo aver recuperato le somme versate, operazione questa controllata da cittadini cinesi che operano a Prato, Milano e Vicenza.

