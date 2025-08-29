Cronaca

FIRENZE - UNA RACCOLTA FONDI PER AIUTARE IL VIPER THEATRE A RIPARTIRE: ECCO COME FARE

Samuela Pagliara
Samuela Pagliara
LIVE

Dopo il doppio incendio che la scorsa settimana ha seriamente danneggiato il Viper , i gestori annunciano l’apertura di una raccolta fondi per sostenere la ripartenza del locale

Articoli correlati

FIRENZE - Inchiesta della procura su palazzo ‘cubo...

LIVORNO - MAXI OPERAZIONE ANTIDROGA IN PIAZZA GARIBALDI

MONTALE (PT) - OPERAIO PRECIPITA DAL TETTO DI...

FIRENZE - VIPER : SPENTO INCENDIO E REVOCATA...

PISA - DENUNCIATI PER CREDITI D’IMPOSTA FITTIZI, SOCIETA’...

LIVORNO - ACCOLTELLA L’EX MARITO, E’ GRAVE. DONNA...

Greve in Chianti (FI) - EXPO CHIANTI CLASSICO:...

FIRENZE - FIAMME AL VIPER THEATRE: DOPPIO INCENDIO...

PRATO - GUERRA DELLE GRUCCE: NUOVA PERQUISIZIONE AL...

PISTOIA - A PISTOIA ARRESTATO UN 20ENNE PER...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia