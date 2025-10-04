PRATO - Violenza sessuale aggravata ai danni di una tredicenne

Costretta per mesi a subire violenze sessuali e abusi, all’età di tredici anni, da un amico di famiglia. E’ quanto successo a Prato nei mesi tra giugno e il 17 settembre di quest’anno quando i carabinieri hanno rintracciato ed arrestato un uomo di 48 anni, di nazionalità cinese, ritenuto responsabile di aver compiuto atti sessuali in cinque occasioni nei confronti della ragazzina approfittando del rapporto di conoscenza e fiducia instaurato da tempo con la famiglia della ragazza che gli aveva offerto ospitalità. L’uomo avrebbe ripetutamente palpeggiato la giovane nelle parti intime fino a provocarle con le dita lesioni personali. La settimana scorsa il presunto aggressore è stato rintracciato in via pistoiese dalle forze dell’ordine e interrogato dal pubblico ministero ha ammesso i fatti. Il 48 enne, interrogato dal Gip, ha spiegato di aver commesso le violenze sulla ragazzina in momenti nei quali era alternato dall’alcol. Dopo la convalida del fermo l’uomo è stato condotto in carcere.