Economia

TOSCANA - 2025 ANNO BOOM USO CASSA INTEGRAZIONE IN TOSCANA

Redazione
Redazione
LIVE

Nel 2025 le ore di cassa integrazione utilizzate in Toscana sono in aumento rispetto al 2024 di quasi il 20%. E’ quanto emerge dallo studio Uil sugli ammortizzatori sociali, elaborato su dati Inps. Il dato complessivo degli ammortizzatori sociali passa da 36,3 milioni di ore nel 2024 a oltre 43 milioni nel 2025, con un incremento del +18,5%, confermando la condizione di difficoltà ancora diffusa nel tessuto produttivo e occupazionale regionale. Un dato che pone la Toscana all’ottavo posto tra le regioni con la variazione più alta. Maglia nera per Siena, con un aumento del 231,7% delle ore totali di cassa integrazione, la terza peggiore provincia d’Italia. Aumentano anche Pisa (+30,4%), Grosseto (+21,7%), Pistoia (+20,8%), Firenze (+19,7%) e Livorno (+12,4%). Per il segretario generale Uil Toscana Paolo Fantappiè, “è un chiaro segnale di crisi che continua a colpire lavoratrici e lavoratori, con ricadute dirette sui redditi e sulla stabilità occupazionale. E’ necessario che il 2026 segni un cambio di passo, attraverso investimenti mirati, politiche industriali e occupazionali efficaci, una maggiore tutela del lavoro e dei salari e una vigilanza sindacale costante sull’utilizzo degli ammortizzatori sociali. Fondamentale, inoltre, una collaborazione concreta tra Governo, Regione Toscana ed imprese per sostenere i settori in sofferenza e trasformare gli strumenti di sostegno al reddito in leve di rilancio dell’occupazione e dello sviluppo. Per noi – conclude Fantappiè – il lavoro resta il pilastro della coesione sociale: difendere l’occupazione e garantire stipendi adeguati significa costruire un futuro più giusto e stabile per il Paese”.

Articoli correlati

TOSCANA - NEGOZI: CROLLO DEI PICCOLI E RIDIMENSIONAMENTO...

FIRENZE - PER GLI ARTIGIANI 2026 ANNO DELL’INCERTEZZA

FIRENZE - VENDITE ONLINE, IMPRESE TOSCANE IN NETTO...

FIRENZE - CRISI AMOM, TAVOLO IN REGIONE AGGIORNATO...

TOSCANA - ACCORDO UE-INDIA, OPPORTUNITA’ PER OLIO E...

FIRENZE - COMPRAVENDITE IMMOBILI IN FRENATA E PREZZI...

FIRENZE - IMPRESE ATTIVE, SALDO POSITIVO MA RISICATO...

TOSCANA - Stangata carovita 2026: in Toscana +700...

TOSCANA - TOSCANA-BULGARIA, CON EURO COSA CAMBIA NEGLI...

TOSCANA - PNRR, GOL E FORMAZIONE, LA STORIA...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia