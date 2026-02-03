TOSCANA - 2025 ANNO BOOM USO CASSA INTEGRAZIONE IN TOSCANA

Nel 2025 le ore di cassa integrazione utilizzate in Toscana sono in aumento rispetto al 2024 di quasi il 20%. E’ quanto emerge dallo studio Uil sugli ammortizzatori sociali, elaborato su dati Inps. Il dato complessivo degli ammortizzatori sociali passa da 36,3 milioni di ore nel 2024 a oltre 43 milioni nel 2025, con un incremento del +18,5%, confermando la condizione di difficoltà ancora diffusa nel tessuto produttivo e occupazionale regionale. Un dato che pone la Toscana all’ottavo posto tra le regioni con la variazione più alta. Maglia nera per Siena, con un aumento del 231,7% delle ore totali di cassa integrazione, la terza peggiore provincia d’Italia. Aumentano anche Pisa (+30,4%), Grosseto (+21,7%), Pistoia (+20,8%), Firenze (+19,7%) e Livorno (+12,4%). Per il segretario generale Uil Toscana Paolo Fantappiè, “è un chiaro segnale di crisi che continua a colpire lavoratrici e lavoratori, con ricadute dirette sui redditi e sulla stabilità occupazionale. E’ necessario che il 2026 segni un cambio di passo, attraverso investimenti mirati, politiche industriali e occupazionali efficaci, una maggiore tutela del lavoro e dei salari e una vigilanza sindacale costante sull’utilizzo degli ammortizzatori sociali. Fondamentale, inoltre, una collaborazione concreta tra Governo, Regione Toscana ed imprese per sostenere i settori in sofferenza e trasformare gli strumenti di sostegno al reddito in leve di rilancio dell’occupazione e dello sviluppo. Per noi – conclude Fantappiè – il lavoro resta il pilastro della coesione sociale: difendere l’occupazione e garantire stipendi adeguati significa costruire un futuro più giusto e stabile per il Paese”.