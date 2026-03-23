TOSCANA - BANCO FIORENTINO PRIMA BANCA TOSCANA PER MF

Banco fiorentino conquista il primo gradino del podio del sistema creditizio regionale secondo l’Atlante delle banche leader 2026 pubblicato da Milano Finanza. L’indagine confronta 47 gruppi bancari italiani e 342 bilanci 2024 attraverso alcuni parametri uniformi: redditività, qualità dell’attivo, liquidità e solidità patrimoniale. Una finestra importante sul settore anche per capire le diverse strategie messe in campo.

Il focus sulla Toscana incorona il Banco fiorentino primo istituto di credito tra i 19 con sede legale nella nostra regione. Primo posto con un netto distacco dalla seconda e terza classificata, Bcc Alta Toscana e Banca Versilia lunigiana e Garfagnana.

Per i vertici di questa realtà che conta oltre 12mila soci e una trentina di filiali nelle province di Firenze e di Pisa, il riconoscimento di Milano Finanza premia un modello di banca cooperativa fondato su equilibrio gestionale e forte radicamento territoriale per garantire lo sviluppo economico delle comunità in cui opera. Un percorso di costante crescita che ha portato al miglioramento e al rafforzamento in tutti gli indicatori vitali, dai profili di rischio e performance alla solidità patrimoniale

Il bilancio 2024, ossia quello preso in esame da Milano e Finanza, si è chiuso con un utile netto di oltre 35 milioni di euro, una raccolta totale da clientela pari a quasi 1.718 milioni di euro, e impieghi netti a famiglie e imprese per un totale di 822,6 milioni di euro. Il deteriorato netto si attesta a un controvalore di 5,6 milioni di euro, il Texas Ratio si posiziona al 1,9% e il tasso di copertura del deteriorato complessivo è del 83,8%.Il ROE è pari al 12,31%, il CET1 ratio, che misura il grado di patrimonializzazione delle banche, è pari al 38,46% e il patrimonio netto raggiunge i 303,95 milioni di euro.