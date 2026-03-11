TOSCANA - GUERRA IRAN: A RISCHIO 55 MILIONI EXPORT TRA VINO, OLIO E PIANTE

La grande instabilità geopolitica innescata dalla guerra tra Usa, Israele e Iran in Medio Oriente potrebbe mandare in fumo quasi 60 milioni di euro di esportazioni tra vino, olio e piante, che da soli incidono per il 60%, rallentando la crescita verso mercati emergenti. Firenze, Pistoia e Siena sono le province che rischiano di più. È questo il peso delle esportazioni del nostro Made in Tuscany nei Paesi del Golfo come Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Libano, Israele e Oman. A rivelarlo è Coldiretti Toscana sulla base dell’analisi dei dati Istat relativi all’ultimo anno. Oltre all’aumento dei costi di produzione, in particolare del gasolio agricolo (+40% in una settimana e dei principali fertilizzanti usati in agricoltura l’escalation in Medio Oriente sta già causando gravi danni all’export e rischia di produrne molti altri. Al primo posto c’è la provincia di Firenze, con 17,5 milioni di euro di prodotti esportati nel 2025, seguita da Pistoia con 10,2 milioni di euro e da Siena con 9,6 milioni di euro. Seguono poi Pisa con 7,1 milioni di euro, Arezzo con poco meno di 5 milioni, Livorno con 4,4 milioni, Lucca con 1,5 milioni e, con fatturati inferiori al milione, Prato, Grosseto e Massa-Carrara. Tra i principali prodotti esportati figurano le bevande – vino, birra e prodotti simili – con 15,5 milioni di euro, seguite da olio e derivati con 10,8 milioni di euro e infine dalle piante vive con 9,1 milioni di euro. A preoccupare le imprese agricole sono soprattutto i prodotti deperibili, come quelli del florovivaismo, in particolare le piante. Un’eccellenza di cui è leader nazionale il distretto di Pistoia, che ha inviato, solo nell’ultimo anno, nei Paesi del Golfo circa un terzo dell’intero valore delle piante esportate dall’Italia, per quasi 10 milioni di euro. Alcune spedizioni in viaggio sono state deviate verso l’India, con il rischio di compromettere la qualità dei prodotti. A pesare sono anche le scelte delle principali compagnie di navigazione che evitano il Canale di Suez, allungando tempi e costi delle rotte. Intanto – sottolinea Coldiretti Toscana – si registrano aumenti annunciati dai fornitori di materie plastiche per vasi e impianti di irrigazione.