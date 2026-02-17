Economia

FIRENZE - PNRR, GHERI (ANCI): “CONTANO I TARGET”

E’ tempo di volata finale per arrivare al traguardo della scadenza ultima degli interventi finanziati dal Pnrr. E’ dietro l’angolo giugno, in alcuni casi marzo, termine ultimo previsto per il completamento dei progetti con rendicontazione delle spese entro dicembre. Da una parte c’è il presidente della Regione Eugenio Giani che lancia un appello al governo affinché “non ecceda in formalismi”e consenta di terminare ciò che è già in cantiere” sottolineando che le farraginose procedure italiane, non sono state snellite per il Pnrr; dall’altra c’è il direttore di Anci Toscana, Simone Gheri che si dice ottimista perché si va per target. Anche se ad oggi non ci sono certezze, è possibile che venga concessa una breve proroga. Alcuni Paesi europei l’hanno già chiesta. I problemi maggiori si riscontrano nella realizzazione delle scuole mentre i Comuni, soprattutto quelli piccoli, che sulla carta erano i più sfavoriti per il poco personale a disposizione, risultano quelli più efficienti.

