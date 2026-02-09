TOSCANA - USO LUMACA DEI FONDI STRUTTURALI EUROPEI ANCHE IN TOSCANA

Anche in Toscana viaggia con il freno a mano tirato l’impiego effettivo delle risorse strutturali europee per lo sviluppo del Paese e per la riduzione dei divari sociali, territoriali e occupazionali. E’ quanto emerge da un’indagine Uil sui dati del Dipartimento Politiche di Coesione dell’utilizzo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), che finanzia misure per rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale, intervenendo sugli squilibri tra le Regioni, e sul Fondo Sociale Plus (FSE+), che finanzia interventi per il lavoro, la formazione e l’inclusione. A più di tre anni dall’avvio della programmazione 2021-2027, a dicembre 2025 – prima scadenza – il nostro Paese ha rendicontato una spesa effettiva del 12,2% cioè 8,9 miliardi, su una dotazione totale di 72,9 miliardi. Sul totale dei programmi regionali, di quasi 48 miliardi di euro, ne sono stati spesi solo poco più di 5,6 pari all’ 11,7%.

La Toscana ha una performance peggiore rispetto al dato nazionale di mezzo punto percentuale. La dotazione di entrambe le misure ammonta a oltre 2,3 miliardi di euro ma l’utilizzo effettivo al momento sfiora i 260 milioni di euro, pari all’11,2%.

Scomponendo tale somma, vediamo un maggiore utilizzo del fondo sociale Plus, pari a oltre il 14% mentre l’uso del fondo di coesione ruota attorno all’8%. Peggio della Toscana fanno solo Umbria, Abruzzo, Campania, Calabria, Puglia, Molise e Sicilia. Sia chiaro, il target europeo di certificazione è raggiunto ma come viene sottolineato dai vertici della Uil si tratta di un obiettivo minimo e di breve periodo. Senza un’accelerata il rischio è di dover impiegare gran parte dei fondi a ridosso delle scadenze, “con gravi ricadute sull’efficienza e la buona riuscita della messa a terra dei progetti”. È più che mai urgente – ha sottolineato la segretaria confederale della Uil Ivana Veronese – che il Governo, insieme alle parti sociali, apra un tavolo di confronto per mettere a punto provvedimenti di accelerazione della spesa, concentrando le risorse su pochi, ma strategici obiettivi”.