FIRENZE - BILANCIO REGIONALE: NO AUMENTO TASSE E REDDITO DI INCLUSIONE

Il presidente Giani ha dato una prima illustrazione di come la Regione impiegherà i suoi fondi il prossimo anno. Un bilancio preventivo (quindi soggetto a variazioni come sempre ce ne sono) che dovrebbe essere approvato dal Consiglio entro la fine dell’anno per evitare di entrare in esercizio provvisorio. Nessun aumento di tasse ma nemmeno una diminuzione. Non sarà tolto cioè l’aumento dell’Irpef aggiunto nella scorsa legislatura (provvisoriamente, nelle intenzioni) per far fronte alla spesa sanitaria che resta la voce più importante con 8 miliardi e 273 milioni miliardi di investimento. Per il resto, nel bilancio restano i servizi bandiera della Regione a partire dagli asili nido gratis. Novità di questo bilancio, frutto del campo largo che sostiene Giani, il reddito di inclusione lavorativa (o reddito di cittadinanza regionale). Non c’è ancora un calcolo di quanti saranno i destinatari ma intanto vengono messi a bilancio 23 milioni di euro. Sul fronte trasporti, seconda voce di spesa dopo la sanità, investimenti su gomma ferro e marittimo e vari assi viari a partire dall’allargamento della FI PI LI tra Scandicci e Lastra a Signa. Il bilancio è stato redatto, spiega Giani, con un lavoro attento di organizzazione dei conti, a partire dalla lotta all’evasione che porta a un aumento delle risorse del 13%