FIRENZE - CASA RIFORMISTA SPINGE IL CONSIGLIO AD ACCELERARE SU RIFORMA SANITARIA

Chiara Valentini
Riorganizzazione del sistema sanitario per una razionalizzazione complessiva che porti a un risparmio tale da poter eliminare l’incremento dell’Irpef introdotto dalla Regione per far fronte alle spese sanitarie. È la proposta di Casa Riformista che vede necessario, prima di entrare nei dettagli, un percorso partecipato di tutti gli attori coinvolti (Giunta, Consiglio, Sindaci e operatori sanitari ma anche terzo settore, Università, Sindacati). Sul come modificare la Legge 40 Casa Riformista suggerisce appunto di partire da una fase di ascolto ma tra i suggerimenti c’è senz’altro quello di razionalizzare l’organizzazione sanitaria e un maggiore utilizzo delle case di comunità (elementi già annunciati dall’Assessore Monni) ma anche aspetti che potrebbero essere in contrasto con l’impostazione della Giunta come ad esempio la rivisitazione dell’impianto in 3 Asl.

