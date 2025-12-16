FIRENZE - CONSIGLIO REGIONALE: INIZIA LA LUNGA SEDUTA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO

Si è aperta in Consiglio regionale la seduta per approvare il bilancio. Come sempre, si tratta di una lunga maratona (l’aula è convocata fino a venerdì e non sono escluse prosecuzioni notturne) per chiudere entro la fine dell’anno e evitare che la regione possa entrare in esercizio provvisorio. Quest’anno però, complice una legislatura giovanissima (le urne si sono chiuse appena due mesi fa) le opposizioni lamentano più che mai il poco tempo avuto a disposizione per poter esaminare le carte tanto è vero che anche nell’ultima seduta della commissione bilancio l’atto è stato approvato all’unanimità perchè i consiglieri dell’opposizione erano assenti, impegnati nella preparazione di emendamenti e ordini del giorni. Tutti atti da presentare entro le 19. Nella lunga seduta è però probabile che per accorciare i tempi si finisca con l’inglobare tutto in un maxi emendamento. Anche la presidente del Consiglio, che stamani insieme a Giani ha ricevuto le autorità per i consueti auguri di Natale, ha sottolineato l’importanza di approvare il bilancio in tempi rapidi. E sugli anni della nuova legislatura ha ammesso che potrebbero esserci più difficoltà che in passato all’interno della maggioranza, ora formata da quattro forze politiche. Ma, sostiene, gli elementi che ci uniscono sono più di quelli che ci dividono.