PISTOIA - ELEZIONI REGIONALI: IL CENTRODESTRA PISTOIESE SI MUOVE

Con l’ufficializzazione del sostegno di Matteo Salvini ad Alessandro Tomasi per la candidatura a presidente della Regione, il centrodestra pistoiese accelera i preparativi per le prossime elezioni regionali. La Lega rafforza la sua struttura con la nomina di Andrea Allori a commissario provinciale. Il segretario regionale Luca Baroncini ha espresso fiducia in Allori, sottolineando che i candidati del Carroccio si focalizzeranno su sicurezza, turismo e viabilità, temi cari anche al generale Vannacci. Anche Forza Italia è in piena attività, con la lista dei candidati già definita. Capolista sarà l’assessore al turismo Alessandro Sabella, che ha subito espresso il suo appoggio a Tomasi. La lista, che includerà anche la coordinatrice provinciale Anna Bruna Geri, ha già ricevuto il sostegno di esponenti di Noi Moderati. Fratelli d’Italia, intanto, ha virtualmente completato la sua squadra. L’annuncio ufficiale è atteso per la fine di agosto. Il senatore Patrizio La Pietra ha confermato la candidatura del consigliere regionale uscente Alessandro Capecchi, affiancato da altri volti noti della politica locale.