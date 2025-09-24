FIRENZE - GIANI APRE IL COMITATO ELETTORALE DEL CAMPO LARGO NELLA SEDE PD

Politica

Sarà nella sede del PD regionale in via Forlanini il comitato elettorale di Eugenio Giani, candidato per il campo largo di centrosinistra. E’ probabile che Giani, personalmente, passerà poco tempo nel suo quartier generale, impegnato a girare la Toscana in lungo e in largo, con gli appuntamenti presi personalmente nella sua agenda rossa, probabilmente sarà qui ad aspettare il risultato delle urne. Intanto per l’ultima settimana prima delle elezioni ha già in mente due appuntamenti per dare, spiega, valenza nazionale alla corsa toscana.

